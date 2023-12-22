Петербуржца, державшего дочь на цепи, заключили под стражу на 2 месяца

Обвиняемый систематически избивал малолетнюю дочь, ограничивал её в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в истязании дочери.

По версии следствия, обвиняемый систематически избивал малолетнюю дочь, ограничивал её в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры.

Прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Фото и видео: прокуратура Петербурга