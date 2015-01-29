НКО Петербурга будут помогать людям с инвалидностью при устройстве на работу

Выбор НКО будет проходить на конкурсной основе. Предполагается, что победителями станут те организации, которые обладают необходимой инфраструктурой, профильным персоналом, а также опытом в сфере работы с людьми с инвалидностью.

В субботу, 12 июня, стало известно, что в Петербурге с этого года будет тестироваться новый механизм оказания услуг по сопровождению трудоустройства людей с инвалидностью. Так, петербуржцам будут помогать сотрудники некоммерческих организаций(НКО).

Как рассказали в комитете по труду и занятости населения Петербурга, выбор НКО будет проходить на конкурсной основе. Предполагается, что победителями станут те организации, которые обладают необходимой инфраструктурой, профильным персоналом, а также опытом в сфере работы с людьми с инвалидностью.

Получившие субсидию НКО будут оказывать индивидуальную помощь инвалиду при его трудоустройстве: создавать условия для осуществления им трудовой деятельности и способствовать его профессиональной адаптации на рабочем месте. Кроме этого формировать маршрут его передвижения до места работы и обратно – при наличии такой потребности.

Также может быть оказана помощь в проведении необходимых консультаций с работодателями и ознакомлении c условиями труда на новом месте работы, а также индивидуальных консультаций, в подготовке к прохождению собеседований, ведению переговоров, подготовке документов для трудоустройства.

По словам ведущего специалиста сектора специальных форм занятости специального отдела комитета по труду и занятости населения Петербурга Ларисы Брустиной, привлечение к работе НКО позволит создать конкуренцию и тем самым повысить качество услуг.

На сегодняшний день ведется разработка необходимых нормативных актов: утверждение правил проведения конкурса, предоставления субсидии, разработка порядка мониторинга и оценки эффективности реализации государственной услуги в рамках социального заказа.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан.

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