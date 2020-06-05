НХЛ утвердила формат плей-офф текущего сезона

Он начнется с квалификационного раунда, команды будут бороться в серии до трех побед.

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определилось с форматом плей-офф Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

Плей-офф стартует с предварительного раунда, в котором все серии будут идти до трех побед. Остальные раунды, финалы конференций и финал Кубка Стэнли будет состоять из семи матчей – серии до четырех побед.

Четыре лучших команды из каждой конференции проведут по три матча на групповом этапе, чтобы определить номер посева. Команды с 5 по 12 места начнут борьбу за Кубок Стэнли с предварительного раунда. После квалификации они будут распределены по рейтингу посева: первая сыграет с последней, вторая – с предпоследней и далее. На данный момент неизвестно, в какие сроки планируют провести плей-офф.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что два клуба НХЛ проголосовали против нового формата плей-офф.

Видео: YouTube / The Hockey Guy