В Петербурге пройдёт премьера первого в РФ NFT-спектакля "Дядя Ваня"

Постановку с использованием "нейроакустических картин" увидят зрители театра имени Андрея Миронова.

В Северной столице поставят первый в России NFT-спектакль по пьесе А.П. Чехова "Дядя Ваня". Премьера пройдёт в театре имени Андрея Миронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя учреждения Влада Фурмана.

Новые технологии помогут отметить работу каждого отдельного актёра. Это станет возможным за счёт создания "нейроакустических картин", которые будут отображать внутреннее состояние персонажей во время их взаимодействия на сцене.

Фурман добавил, что к премьере приурочено также создание проекта "Друзей Дяди Вани". Его участники смогут пообщаться к актёрами постановки и побывать за кулисами.

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Фото: ТАСС