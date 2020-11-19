Мюзикл про Дон Жуана возвращается в Петербург

В постановке "Дон Жуан. Нерассказанная история" петербуржцы увидят, как звезд мюзиклов, так и артистов в неожиданном амплуа.

В основе спектакля лежит пьеса "Последняя женщина сеньора Хуана", написанная классиком советской литературы Леонидом Жуховицким. Создатели представляют мюзикл как постановку "о любви, страсти, соперничестве и той самой женщине в судьбе великого любовника".

Зрители окунуться в жаркую страстную атмосферу Испании. Не зря композитор Андрей Пурчинский назвал жанр, в котором написан этот мюзикл, - "рок-фламенко".

​В ролях: Иван Ожогин (Дон Жуан), Анастасия Макеева и Ольга Реутова (Пилар), Оскар Кучера (Исполнитель), Мария Геворгян (Консуэла), Александр Казьмин (Серхио), Александр Рагулин (Карлос), Дмитрий Янковский (хозяин таверны).

Спектакли пройдут 6 и 7 февраля на сцене театра "Мюзик-холл".

Фото: предоставлено организаторами