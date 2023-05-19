Мюзикл "Винил"

Мюзикл покажут 15 декабря в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Гости перенесутся в эпоху стиляг и противостоящего им советского общества. Действия развернутся накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в столице в 1957 году. Тогда молодежь смогла общаться с зарубежными сверстниками, что имело последствия.

По сюжету мюзикла ВИА "Винил" не допустили к участию в фестивале. Ансамбль играет джаз и рок-н-ролл. Но никакие трудности не остановили талантливых ребят.

Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (Мюзик-Холл)