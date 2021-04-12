Мюзикл "Винил"

Зрителям покажут постановку, которая перенесет в идиллическую эпоху стиляг. Все действия развернутся накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, он был открыт в Москве в июле 1957 года.
Столичная молодежь, живущая за "железным занавесом", получила возможность общаться со своими зарубежными сверстниками, что имело последствия. По сюжету ВИА "Винил" не допускают к участию. Ансамбль играет модный джаз и рок-н-ролл. Однако трудности не остановили молодых ребят.
Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (Мюзик-Холл)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все