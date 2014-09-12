Мюзикл "Скрипач на крыше" представят 30 марта в Балтийском доме. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету действия разворачиваются в местечке Анатовка. С людьми живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем, который много работает и мечтает о душевном спокойствии, а также разбогатеть. У персонажа есть пять прекрасных дочерей, ради них он готов на все.

Однажды в мир Тевье врываются шекспировские страсти: без родительского благословения три старшие дочки выходят замуж за молодых и бедных парней. Что же делать? На помощь приходят вера, мудрость и чувство юмора.

Фото: culture.ru