Мюзикл "Дама Пик"

Мюзикл покажут 12 октября в ДК "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

На сцене покажут пламя страстей, мистические силы колоды карт, азарт и отчаянную любовь. Также будет звездный состав артистов: в главных ролях – лауреаты международных конкурсов, премий "Золотая Маска", "Золотой Софит" и "Музыкальное сердце театра".

Декорации перенесут зрителей в роскошный французский дворец в стиле барокко, Летний сад и покои старой графини. Костюмы разработала дизайнер Лариса Погорецкая.

Продолжительность: три часа с одним антрактом.

Фото: pxhere