Мюзикл "Дама Пик"

На сцене покажут пламя страстей, мистические силы колоды карт, азарт и отчаянную любовь. Также будет звездный состав артистов: в главных ролях – лауреаты международных конкурсов, премий "Золотая Маска", "Золотой Софит" и "Музыкальное сердце театра".
Декорации перенесут зрителей в роскошный французский дворец в стиле барокко, Летний сад и покои старой графини. Костюмы разработала дизайнер Лариса Погорецкая.
Продолжительность: три часа с одним антрактом.
Фото: pxhere
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