30 октября в в Театре "Мюзик-холл" покажут мюзикл "Алиса в стране чудес".

В Санкт-Петербурге покажут постановку "Алисы в стране чудес" в менее привычной форме. В этот раз герои запоют - так что сказка снова получит новое прочтение.

Чтобы удалось полностью раскрыть образы Алисы, Красной и Белой королев и причудливых жителей Страны чудес и Зазеркалья, создатели мюзикла использовали разные средства. Костюмы для шоу создавала известная художница Алина Герман, которые смогут удивить зрителей. Кроме того, в постановке будут визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, множество песен.

Стоимость билетов: от 500 до 1200

Адрес: Александровский парк, д. 4М