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Мясников предупредил об опасности приема "под язык" таблеток при повышенном давлении

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Самостоятельный прием каптоприла может стать причиной инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности.

Российский врач Александр Мясников заявил об опасности приема таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении. Об этом он рассказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, к таким лекарствам можно отнести препарат каптоприл.

Не снижайте резко давление. У вас криз – все таблетки "под язык" вам запрещены. <…> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать.

Александр Мясников, врач

Он предупредил, что самостоятельный прием препарата может стать причиной инфаркта, инсульта, а также острой почечной недостаточности. По словам Мясникова, данное лекарство следует принимать только под наблюдением врача.

Чтобы понизить артериальное давление, специалист посоветовал отказаться от соли и чрезмерных физических нагрузок. Кроме того, в борьбе с кризом помогут отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

Ранее Мясников рассказал о том, что гипертонию нельзя полностью вылечить.

Видео: Youtube/Россия 1

Теги: александр мясников, артериальное давление, каптоприл, криз
Категории: Новости России, Лента новостей,

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