Врач Александр Мясников назвал продукты, способные привести к раку простаты у мужчин. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Мясникова, чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к развитию болезни. Врач отметил, что мужчинам не стоит пить больше 300 мл молока в день. Он уточнил, что повышенное количество кальция в организме приведет к понижению витамина D.
Ранее Мясников заявил, что бессмысленно публиковать ежедневные данные по числу больных коронавирусом.
Видео: YouTube / Россия 1
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