Мясников заявил, что бессмысленно публиковать ежедневные данные по числу больных коронавирусом

В качестве примера Мясников рассмотрел данные из США.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым, что бессмысленно публковать ежедневную статистику по числу больных коронавирусом.

Это же абсолютно бессмысленно. Александр Мясников, врач и телеведущий

Врач в качестве примера рассмотрел данные из США. Так, например, если за день было зафиксировано миллион заражений, то все те, с кем был контакт, тоже должны сдать ПЦР-тест. Если же тест оказался отрицательным, то необходимо сдать еще два теста, на второй и четвертый день. Таким образом, по его словам, получается карусель тестов. То есть если есть положительные тесты, то окружение этого человека тоже необходимо проверить. Мясников добавил, что очень многие люди коронавирусом болеют бессимптомно.

Врач считает, что необходимо публиковать данные по занятости реанимаций и смертей. Однако эти данные также могут быть бесполезными. Так, например, во Франции, сказал Мясников, число госпитализация, несмотря на распространение омикрон-штамма, не выросло.

По словам Мясникова, статистика новых случаев заражения коронавируса у людей может вызвать негативные эмоции.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE