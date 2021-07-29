Мясников назвал продукты, приводящие к образованию камней в почках

Он посоветовал не употреблять в пищу продукты с высоким содержанием соли и сахара, а также животных жиров.

Российский врач Александр Мясников назвал ряд продуктов, которые могут стать причиной образования камней в почках человека. Об этом он рассказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, людям нужно ограничить себя от употребления еды с высоким содержанием животных жиров, соли и сахара.

Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах. Александр Мясников, врач

Кроме того, в список продуктов входят шпинат, зелень и орехи. По словам специалиста, они содержат оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты, большинство из них малорастворимы в воде). Также образованию камней в почках может способствовать прием таблеток, в составе которых есть кальций.

Ранее Мясников заявил, что об инфаркте могут свидетельствовать не только боли в груди, одышка, а также потливость и слабость, но и менее "популярные" признаки. По его словам , предвестниками инфаркта могут быть боли в шее, плече или челюсти, нарушения речи, вздутие и изжога. Мясников подчеркнул, что названные симптомы не являются причиной оперативного обращения к медикам, так как следует учесть, входит ли человек в группу риска.

Видео: Youtube/Россия 1