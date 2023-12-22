Уролог назвал причины появления камней в почках

У некоторых людей, которые часто едят мясо и потребляют слишком много белка, может возникнуть мочекаменная болезнь.

Хирург Клинической больницы Святителя Луки, уролог, кандидат медицинских наук Кирилл Чернов назвал причины появления камней в почках. По словам специалиста, часто камни образуются из-за некачественной еды. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

У некоторых людей, которые часто едят мясо и потребляют слишком много белка, может возникнуть мочекаменная болезнь. Она начинается бессимптомно. Около 11 тыс. пациентов с этим диагнозом поступают в больницу с острой резкой болью. Обычно она ощущается в районе поясницы, возникает с одной стороны.

Главным методом профилактики недуга является потребление большого количества воды. Но и эту меру необходиму обсудить с лечащим врачом, потому что не всем пациентам можно пить много жидкости. Например, людям с сердечной недостаточностью это противопоказано.

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Фото: Piter.tv