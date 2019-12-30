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Мясников из "Уральских пельменей»" удивил подписчиков новой внешностью
Сегодня, 10:21
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nastya960

Мясников из "Уральских пельменей»" удивил подписчиков новой внешностью

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Подписчики признались, что не сразу узнали Мясникова.

Артист шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников поразил поклонников новой фотографией, которую он опубликовал в Instagram.

Подписчики признались, что не сразу узнали Мясникова, кто-то даже перепутал его с Федором Добронравовым (сериал "Сваты"). На опубликованной фотографии Вячеслав Мясников предстал с седой бородой, сидя за столом. Подпись под снимком гласит: "Сижу и жду, когда кто-нибудь посмотрит клип „Медляк" на моем канале в YouTube".

Также некоторые поклонники сравнили артиста шоу "Уральские пельмени" с Пьером Ришаром.

Ранее на Piter.TV: Андрей Рожков из "Уральских пельменей" начал работать электриком.

Фото: Instagram/ miasnikov.s

Теги: вячеслав мясников, уральские пельмени
Категории: Лента новостей, Новости России,

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