Мясников из "Уральских пельменей»" удивил подписчиков новой внешностью

Подписчики признались, что не сразу узнали Мясникова.

Артист шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников поразил поклонников новой фотографией, которую он опубликовал в Instagram.

Подписчики признались, что не сразу узнали Мясникова, кто-то даже перепутал его с Федором Добронравовым (сериал "Сваты"). На опубликованной фотографии Вячеслав Мясников предстал с седой бородой, сидя за столом. Подпись под снимком гласит: "Сижу и жду, когда кто-нибудь посмотрит клип „Медляк" на моем канале в YouTube".

Также некоторые поклонники сравнили артиста шоу "Уральские пельмени" с Пьером Ришаром.

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Фото: Instagram/ miasnikov.s