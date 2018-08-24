Дотла: слепой пианист сыграл Рихтера на горящем пианино на берегу Финского залива

Пианист Данила Большаков является руководителем научно-музыкального проекта Ned Hopper. Также он возглавляет эстрадный ансамбль молодых незрячих музыкантов Daniel DЕФО.

Слепой музыкант Данила Большаков сыграл на произведение H in New England Макса Рихтера на горящем пианино на берегу Финского залива. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыканта.

Инструмент был подожжен во время игры и пианист сыграл на нем произведение целиком. Большаков был в строгом костюме и белом парике. В финали пианино сгорело дотла.

Многим пользователям не хватило экшена, они ждали, что пианино в конце взорвется или запылает еще сильнее, другой половине ролик очень понравился и лишь немногие очень жалели сгоревшее пианино.

Данила Большаков является руководителем научно-музыкального проекта Ned Hopper. Также он возглавляет эстрадный ансамбль молодых незрячих музыкантов Daniel DЕФО.

В июне неизвестные засыпали цементом уличное пианино на Петроградской стороне.

Видео: YouTube/ Данила Большаков