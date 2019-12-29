Музыкальный критик "поставил диагноз" Алле Пугачевой

Музыкальный журналист Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ негативно оценил возвращение на сцену Аллы Пугачевой. Ранее она дала два эксклюзивных концерта в Москве и Минске.
Оценивая вокальные и физические кондиции певицы, критик отметил, что Пугачева "еле дышит" и так видна "немощь", на которую невозможно смотреть. Соседов считает, что нужно уважать профессию и не выходить на сцену немощным.
Ранее мы сообщали о том, что Пугачева выступила против участия Бузовой в "Голубом огоньке".
Видео: YouTube / ОМ Олега Меньшикова
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