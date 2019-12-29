Музыкальный критик "поставил диагноз" Алле Пугачевой

Сергей Соседов в эфире НТВ жестко раскритиковал живые выступления Примадонны.

Музыкальный журналист Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ негативно оценил возвращение на сцену Аллы Пугачевой. Ранее она дала два эксклюзивных концерта в Москве и Минске.

Оценивая вокальные и физические кондиции певицы, критик отметил, что Пугачева "еле дышит" и так видна "немощь", на которую невозможно смотреть. Соседов считает, что нужно уважать профессию и не выходить на сцену немощным.

Ранее мы сообщали о том, что Пугачева выступила против участия Бузовой в "Голубом огоньке".

Видео: YouTube / ОМ Олега Меньшикова