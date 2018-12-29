Музыкальный лейбл Бузовой и Билана обвинил петербургское кафе в нарушении авторских прав

Заведение использует фонограммы артистов, при этом не платит за это деньги.

В полицию Петербурга поступило заявление от представителя компаний ООО "РДС Рекордс" и "Арчер Мьюзик Продакшнс". Он попросил привлечь к ответственности кафе "Огонь да мясо" за несоблюдение авторских прав. Об этом сообщают "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, в помещении проигрывались фонограммы популярных артистов, однако правообладатели за это никаких денег не получали. В действиях руководства кафе был замечен преступный умысел. Мужчина рассказал, что за несколько дней до обращения в полицию уведомил представителей ресто-бара о нарушении закона, однако реакции от них не последовало. Заявитель убежден, что таким образом наносится материальный ущерб правообладателям.

Отметим, что лейбл "Арчер Мьюзик Продакшнс" является правообладателем песен Ольги Бузовой, Димы Билана, группы "Градусы", Кати Лель и других артистов. Согласно информации, предоставленной сервисом Яндекс.Музыка, компания ООО "РДС Рекордс" выпустила сингл "Холостяк" от ЛСП, Feduk и Егора Крида, альбом Гречки "Мы будто персонажи". Кроме того, у нее есть права на лучшие хиты Benny Bennasy Bros., антологию Эннио Морриконе, а также песни исполнителя Akcent.

Ранее мы писали, что выступление Ольги Бузовой вырезали из эфира Первого канала.

Фото: Instagram / buzova86