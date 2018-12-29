Выступление Ольги Бузовой вырезали из эфира Первого канала

Звезда "Дома-2" уже второй год подряд не проходит цензуру.

Выступление Ольги Бузовой на концерте Григория Лепса вырезали из эфира Первого канала. Стоит отметить, что звезда "Дома-2" уже второй год подряд не проходит цензуру. Об этом сообщают российские СМИ.

Телеведущая и певица принимает участие в гала-концерте "Рождество с Григорием Лепсом" второй раз. Однако в прошлом году ее выступление также не попало в эфир. Представители Первого канала пояснили, что вырезали не одну только Ольгу. Это связано с тем, что время телеверсии рождественского шоу слишком ограничено.

В этот день вместе с Бузовой на одной сцене выступили Ани Лорак, Полина Гагарина, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие артисты.

Ранее мы писали, что Бузова на концерте прыгнула в толпу мальчиков.

Фото, видео: Instagram / buzova86