В Токсово убили мужчину за отказ перепарковать автомобиль

Он получил несколько ударов ножом в грудь.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве из-за неправильной парковки автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Накануне утром в больницу из Токсово попал 36-летний водитель с колото-резанными ранениями. Его утром в крови в автомобиле увидел прохожий. Во время операции пострадавший скончался.

В совершении преступления изобличили неоднократно судимого 59-летнего мужчину. По версии следователей, 28 июля в первом часу ночи подозреваемый возмутился неправильной парковкой автомобиля и несколько раз ударил ножом в грудь водителя. С места происшествия он скрылся.

Ранее стало известно, что в Петербурге полиция ищет подозреваемого в убийстве матери двоих детей.

Видео: Piter.tv