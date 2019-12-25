Мужчину из федерального розыска поймали после сообщения о конфликте с бывшей женой в Ленобласти

Разбойника искали 11 лет.

Мужчина угрожал бывшей жене пистолетом в селе Рождествено. Женщина вызвала полицию и, как оказалось, агрессор уже 11 лет находится в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в правоохранительные органы от 35-летней женщины поступило 1 февраля. По ее словам, на Большом проспекте у нее возник конфликт с 47-летним бывшим мужем. Он угрожал ей предметом, похожим на пистолет.

Полицейские задержали хулигана, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Изъятый пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы. С 2009 года мужчина находился в федеральном розыске за разбойное нападение на сотрудника частной охранной организации. Его доставили в отдел полиции и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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