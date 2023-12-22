В Кингисеппе у поджигателя автомобиля нашли схрон оружия

Мужчина из ревности поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей подруги.

У поджигателя автомобиля в Кингисеппском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около часа ночи 10 марта в экстренные службы поступило сообщение и возгорании автомобиля у дома 7 по улице Химиков. В ходе выезда правоохранителями был обнаружен полностью сгоревший автомобиль Kia Rio, принадлежащий 51-летнему мужчине и, частично обгоревший автомобиль Ford Mondeo, принадлежащий 39-летней жительнице Ивангорода. Общий материальный ущерб составил 1 млн рублей. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В Кингисеппе 10 марта был задержан 63-летний подозреваемый, охранник одного из частных предприятий, который из ревности поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей подруги.

В ходе обыска в бане и дома у подозреваемого обнаружены и изъяты: прозрачная полимерная емкость 5л с жидкостью желтого цвета; винтовка Мосина; а также 304 патрона различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу. Согласно базе данных, мужчина как владелец гражданского оружия на учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения оружия и боеприпасов.

Ранее схрон оружия был обнаружен в Выборгском районе в ходе расследования дела об убийстве юриста.

Фото: Piter.tv