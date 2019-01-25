Мужчины, насмерть забившие петербуржца на Богословском кладбище, получили 4,5 года колонии

Мужчину забили год назад недалеко от могилы Виктора Цоя.

Как стало известно в среду, 15 июля, прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые обвинялись в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что обвиняемые в августе 2019 года вступили в сговор и напали на жертву: они преследовали мужчину, шли за ним по Богословскому кладбищу и в 55 метрах от могилы Виктора Цоя напали на него. Потерпевший скончался от полученных травм. Отмечается, что сообщники имели личную неприязнь к потерпевшему.

Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы каждому на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: kinomannia.ru