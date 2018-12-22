В Красносельском районе мужчина жестоко избил свою сожительницу

Пострадавшая находится в палате в тяжелом состоянии, с гематомой лица и закрытой травмой живота.

В Красносельском районе Петербурга полицейские выясняют детали травмирования женщины. Он находится в тяжелом состоянии с гематомой лица и закрытой травмой живота. По предварительным данным, ее избил сожитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию 10 февраля. По сообщению врачей, к ним из квартиры, которая находится в одном из домов по улице Летчика Пилютова, привезли женщину 1984 года рождения. Пострадавшая находится в палате в тяжелом состоянии, с гематомой лица и закрытой травмой живота.

Главным подозреваемым считается 29-летний сожитель женщины. Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.TV