Около "Елизаровской" полиция забрала взрослого мужчину, потерявшего маму

Умственно отсталый петербуржец просил прохожих найти его маму около "Елизаровской".

Около входа на станцию метро “Елизаровская” потерялся взрослый петербуржец. Мужчина выглядел растерянным и звал маму. Очевидцы сообщили, что у молодого человека наблюдались явные признаки проблем с развитием.

Недалеко от пешеходного перехода на проспекте Елизарова, неизвестный схватил проходящую мимо женщину за руку и слезно начал просить ее помочь отыскать его маму. Боясь, что юноша может случайно себе навредить или попасть под машину, она указала на необычное поведение гражданина правоохранительным органам.

Полиция сначала отвела пострадавшего в отделение, а оттуда вызвала карету скорой помощи. Взрослого “потеряшку” отвезли в Александровскую больницу. Врачи отметили, что по умственному развитию пациент остановился на уровне семилетнего ребенка.

Известно, что на внешний вид молодому человеку около 20-25 лет. Он был одет в серую куртку, “зенитовский” шарф. Сейчас оперативники разыскивают его родственников. Заявлений о пропаже похожего человека в петербургские отделения МВД не поступало.

