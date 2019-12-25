Мужчина скончался при обвале грунта траншеи в Волхове

Назначены необходимые судебные экспертизы.

Мужчина скончался от полученных травм после обвала грунта траншеи в зоне работ на проспекте Державина в Волхове. Ситуацией занялся Следственный отдел по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла напротив дома №65 по проспекту Державина. Там проводятся земляные работы сотрудниками ООО "СтройМонолитСервис" по строительству водопровода, ливневой канализации, напорной хозяйственно-бытовой канализации. Из-за нарушения правил безопасности при проведении работ произошел обвал грунта. Пострадал мужчина 1983-го года рождения, он скончался на месте.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель самосвала пострадал в результате обрушения пешеходного моста в Любани.

Фото: lenobl.sledcom.ru