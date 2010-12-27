Мужчина с синяком под глазом похитил зайца и медведей из цветочной лавки Петербурга

Ему помог его товарищ.

Двое молодых парней обокрали цветочный магазин в поселке Ленсоветовский Пушкинского района. Об этом сообщило информации АН "Оперативное прикрытие".

Неизвестные в спортивных костюмах появились в цветочной лавке 17 ноября около двух часов ночи. Мужчина с большим синяком под глазом попросил принести букет цветов. Когда флорист вернулась, ночных гостей уже не было.

Вместе с ними пропали три плюшевые игрушки – два мишки и заяц. Ущерб составил 7900 рублей.

Во время концерта Loqiemean в Петербурге у зрителей украли более 20 айфонов.

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