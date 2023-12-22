Петербурженка предстанет перед судом за то, что оплатила вино и цветы найденной банковской картой

Женщина пояснила, что не могла прийти в себя после смерти любимой собаки и решила себя таким образом порадовать.

Петербурженка нашла чужую банковскую карту и купила себе цветы и вино. За это она предстанет перед судом, сообщила прокуратура Василеостровского района.

По версии следствия, 36-летняя обвиняемая 5 марта 2024 года, найдя на Наличной улице чужую банковскую карту, оплатила ей ряд покупок, в том числе букет цветов и вино на общую сумму около 4 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что не могла прийти в себя после смерти любимой собаки и решила себя таким образом порадовать.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали студента, который оплачивал свои покупки найденной банковской картой.

Фото: pxhere