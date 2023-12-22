  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали студента, который оплачивал свои покупки найденной банковской картой
Сегодня, 11:50
51
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали студента, который оплачивал свои покупки найденной банковской картой

0 0

Это была карта пенсионерки, которую она ранее потеряла.

В Петербурге задержан студент, который нашел чужую банковскую карту и оплачивал ей свои покупки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце декабря 2023 года в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 69-летняя пенсионерка, которая сообщила о списании 4 тысяч рублей на оплату различных покупок с её банковской карты, которую она ранее потеряла. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).    

Полицейскими 30 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан студент пятого курса электротехнического университета.

Ранее на Piter.tv: Рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: банковская карта, кража
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии