В Петербурге задержали студента, который оплачивал свои покупки найденной банковской картой

В Петербурге задержан студент, который нашел чужую банковскую карту и оплачивал ей свои покупки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В конце декабря 2023 года в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 69-летняя пенсионерка, которая сообщила о списании 4 тысяч рублей на оплату различных покупок с её банковской карты, которую она ранее потеряла. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Полицейскими 30 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан студент пятого курса электротехнического университета.
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Фото: Piter.tv
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