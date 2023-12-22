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Мужчина разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская"

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Прокуратура расследует дело о хулиганстве.

На территории метрополитена в российской столице пассажир разозлился, что не успел забежать в вагон, после чего разбил стекло двери электропоезда. По данным пресс-службы прокуратуры по Москве, хулиганский случай произошел на платформе станции "Киевская". Известно, что 47-летний мужчина умышленно ударил ногой по левой стеклянной створке дверного проема состава.

Злоумышленник установлен, его действия квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Привлечение фигуранта к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле.

прокуратура Московского метрополитена. 

В надзорном ведомстве напомнили о том, что за порчу имущества на общественном транспорте или в других общественных местах, а также осквернение зданий и прочих сооружений, вандализм в России предусмотрена ответственность по статье 214 Уголовного кодекса.

Петербуржцам назвали дату закрытия "Удельной" на капитальный ремонт.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: дебошир, метрополитен, москва, хулиганство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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