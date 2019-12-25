Мужчина похитил продукты из гипермаркета на Выборгском шоссе

Сумма ущерба составила 917 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня в полицию поступил звонок с известием о краже в гипермаркете "Окей" на Выборгском шоссе. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали вора.

Им оказался молодой человек 1999 года рождения. Сумма ущерба составила 917 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрали меру пресечения: подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили, что на улице Декабристов грабитель избил продавца за банку пива.

Фото: Piter.tv