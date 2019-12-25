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Мужчина похитил продукты из гипермаркета на Выборгском шоссе
Сегодня, 17:44
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ruzannar

Мужчина похитил продукты из гипермаркета на Выборгском шоссе

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Сумма ущерба составила 917 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня в полицию поступил звонок с известием о краже в гипермаркете "Окей" на Выборгском шоссе. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали вора.

Им оказался молодой человек 1999 года рождения. Сумма ущерба составила 917 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрали меру пресечения: подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили, что на улице Декабристов грабитель избил продавца за банку пива.

Фото: Piter.tv

Теги: гипермаркет, кража, ограбление
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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