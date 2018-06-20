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В пожаре в коммуналке на Таврической улице погиб человек
Сегодня, 16:03
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Rybka123

В пожаре в коммуналке на Таврической улице погиб человек

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В отношении погибшего будет проведена экспертиза.

В пожаре в Центральном районе Санкт-Петерубурга погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Как стало известно, тело мужчины обнаружили в доме 2 по Таврической улице, где произошло возгорание. О пожаре очевидцы сообщили 23 апреля примерно в 2:30, на место прибыли  две единицы техники и восемь человек личного состава. Огонь потушили за 40 минут.

В отношении погибшего будет проведена экспертиза. Обстоятельства возгорания выясняются.

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Фото: Piter.TV:

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Теги: таврическая улица, человек погиб в пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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