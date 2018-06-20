В пожаре в коммуналке на Таврической улице погиб человек

В пожаре в Центральном районе Санкт-Петерубурга погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.
Как стало известно, тело мужчины обнаружили в доме 2 по Таврической улице, где произошло возгорание. О пожаре очевидцы сообщили 23 апреля примерно в 2:30, на место прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава. Огонь потушили за 40 минут.
В отношении погибшего будет проведена экспертиза. Обстоятельства возгорания выясняются.
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Фото: Piter.TV:
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