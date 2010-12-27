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В момент ДТП на Ветеранов водитель был в состоянии клинической смерти
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Shdaria
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В момент ДТП на Ветеранов водитель был в состоянии клинической смерти

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В Петербурге произошла авария из-за коронарного синдрома у водителя.

В Санкт-Петербурге вечером 14 декабря на проспекте Ветеранов произошла страшная авария. Выяснилось, что автомобилист почуствовал недомогание и попал в ДТП.
 
Водитель следовал по проспекту Ветеранов и у дома № 93 почувствовал себя плохо. В результате произошла авария, обстоятельства которой посчитались странными.
 
На место аварии прибыла бригада "скорой помощи" и автомобилиста госпитализировали. Оказалось, что на тот момент мужчина находился в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у него острый коронарный синдром. Егго перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
 
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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