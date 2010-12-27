В момент ДТП на Ветеранов водитель был в состоянии клинической смерти

В Петербурге произошла авария из-за коронарного синдрома у водителя.

В Санкт-Петербурге вечером 14 декабря на проспекте Ветеранов произошла страшная авария. Выяснилось, что автомобилист почуствовал недомогание и попал в ДТП.

Водитель следовал по проспекту Ветеранов и у дома № 93 почувствовал себя плохо. В результате произошла авария, обстоятельства которой посчитались странными.

На место аварии прибыла бригада "скорой помощи" и автомобилиста госпитализировали. Оказалось, что на тот момент мужчина находился в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у него острый коронарный синдром. Егго перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург