Мужчина не выжил после падения с шестого этажа

На проспекте Обуховской обороны нашли труп мужчины, упавшего с высоты

На проспекте Обуховской обороны накануне ночью из окна выпал молодой мужчина. 33-летнего жителя Невского района обнаружили прохожие – уже без признаков жизни.

Как сообщили прибывшие на место происшествия врачи, травмы погибшего мужчины были не совместимы с жизнью – он упал с высоты шестого этажа и скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны, во дворе дома №89. Тело погибшего забрали в морг. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, при жизни погибший мужчина страдал от алкогольной зависимости.

Видео: архив