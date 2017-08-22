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Мужчина не выжил после падения с шестого этажа

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На проспекте Обуховской обороны нашли труп мужчины, упавшего с высоты

На проспекте Обуховской обороны накануне ночью из окна выпал молодой мужчина. 33-летнего жителя Невского района обнаружили прохожие – уже без признаков жизни. 

Как сообщили прибывшие на место происшествия врачи, травмы погибшего мужчины были не совместимы с жизнью – он упал с высоты шестого этажа и скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. 

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны, во дворе дома №89. Тело погибшего забрали в морг. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, при жизни погибший мужчина страдал от алкогольной зависимости. 

Видео: архив

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Теги: невский район , падение с высоты , петербург , проспект обуховской обороны , смерть после падения с высоты
Категории: Происшествия Новости СПб

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