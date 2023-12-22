Водитель скончался на месте из-за столкновения со стеной.

Мужчина на снегоходе пробил стену больницы на Таймыре. Соответствующей информацией поделились местные Telegram-каналы Красноярского края. Предположительно, инцидент произошел из-за того, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет о 22-летнем жителе поселка Носок. Очевидцы отметили, что он сел на "Ямаху" около полуночи по местному времени. Около медицинского учреждения юноша решил не тормозить, поэтому ударился прямо о здание. На полной скорости он влетел в помещение через окно. В результате полученных травм россиянин скончался на месте событий.

В итоге он пролетел по коридору несколько метров и остановился лишь когда врезался в стену. сообщение ТГ-канала SHOT

Дополнительно снегоход повредил двери и стены внутри больницы, а также пробил трубы отопления. После этого помещение залило горячей водой.

В деревне Гнори мужчина заблудился на снегоходе и утопил его в канаве.

Фото и видео: Telegram / BAZA