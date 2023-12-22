В Железногорске задержаны подозреваемые в вымогательстве

В Красноярском крае злоумышленники пытались заставить троих юношей отдать им деньги под угрозой расправы.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю задержали троих местных жителей, которые обвиняются в вымогательстве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным сведениям, двое ранее неоднократно судимых за тяжкие преступления мужчин и еще один их знакомый совершили нападение на троих 18-летних юношей. Затем они отвезли потерпевших в безлюдное место, где избили, отобрали смартфоны и вымогали у каждого по 250 тысяч рублей.

Злоумышленники заставили молодых людей назвать свои личные данные и рассказать о том, что они якобы занимаются наркоторговлей. При этом их слова записали на видео, которое угрожали обнародовать в случае отказа заплатить деньги. пресс-служба МВД РФ

Несмотря на угрозы силовой расправы, 18-летние братья и их друг решили обратиться за помощью в полицию. В течение суток оперативники установили местонахождение злоумышленников. В ходе обысков в подъезде дома, где проживали подозреваемые, правоохранителями изъяты спрятанные одним из фигурантов смартфоны, похищенные у заявителей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Двое подозреваемых отправлены под стражу, а третий член банды остается под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД медиа