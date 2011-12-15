Музейно-исторический парк "Остров фортов" посещают более 70 тысяч человек в месяц

В этом году начнется реставрация трех фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I".

Ежемесячно парк "Остров фортов" посещают 70 тысяч человек. Об этом во время объезда Кронштадтского района сказал губернатор Александр Беглов 31-го июля.

Музейно-исторический парк "Остров фортов" - центральное общественное пространство создаваемого туристско-рекреационного кластера. Проект, посвященный истории Военно-морского флота в Кронштадте, в 2019-м году поручил президент Владимир Путин.

Первая очередь парка была открыта летом 2020-го года. На площади 6 га была создана Аллея выдающихся военно-морских деятелей России и "Маяк памяти" с именами двухсот героев-моряков. Кроме того, один из объектов — "Сад памяти". Его посвятили медикам, которые пожертвовали своей жизнь при исполнении воинского и врачебного долга.

Для детей создан веревочный парк, а также качели. На них могут прокатиться и взрослые.

Вторую очередь парка открыли ко Дню Военно-морского флота в этом году. Ранее Piter.TV рассказал, что еще появилось в парке.

Фото: vk.com/kronshtadt_rf