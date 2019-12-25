Музей железных дорог откроется для посетителей с 30 июля

Посетителей просят приобретать билеты заранее на сайте музея.

В четверг, 23 июля, стало известно, что в конце месяца, 30 июля, для посетителей откроется музей железных дорог. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В музей пустят только в средствах индивидуальной защиты, а билет нужно будет купить онлайн на сайте музея. Петербуржцы смогут посмотреть на паровозы, локомотивы, макеты и интерактивные системы. В учреждении предусмотрели сеансы по 10 человек с интервалом в 15 минут для индивидуальных посетителей, экскурсии будут проводить каждый час для групп до 5 человек.

Ранее мы писали, что Петербург начали украшать ко Дню ВМФ.

Фото: vk.com/rzd_museum