Музей железных дорог России откроется в Петербурге с 30 июля

Посетители увидят новую выставку.

Завтра, 30 июля, в Петербурге возобновляет свою работу музей железнодорожного транспорта России. В первый день открытия всем посетителям пообещали подарки и памятные сувениры.

Экспозиция музея железных дорог включает в себя 118 единиц техники, более 40 интерактивных и мультимедийных инсталляций, например, виртуальный разрез тепловоза.

Кроме постоянно экспозиции также откроется выставка "Поезда милосердия", которая была подготовлена совместно с Военно-медицинским музеем Министерства обороны РФ к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Она покажет историю развития и применении санитарных поездов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Эрмитаж с 1 августа вдвое увеличит количество сеансов.

Фото: vk.com/rzd_museum