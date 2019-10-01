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Музей железных дорог России откроется в Петербурге с 30 июля
Сегодня, 14:45
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Музей железных дорог России откроется в Петербурге с 30 июля

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Посетители увидят новую выставку.

Завтра, 30 июля, в Петербурге возобновляет свою работу музей железнодорожного транспорта России. В первый день открытия всем посетителям пообещали подарки и памятные сувениры.

Экспозиция музея железных дорог включает в себя 118 единиц техники, более 40 интерактивных и мультимедийных инсталляций, например, виртуальный разрез тепловоза. 

Кроме постоянно экспозиции также откроется выставка "Поезда милосердия", которая была подготовлена совместно с Военно-медицинским музеем Министерства обороны РФ к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Она покажет историю развития и применении санитарных поездов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Эрмитаж с 1 августа вдвое увеличит количество сеансов. 

Фото: vk.com/rzd_museum

Теги: музей железнодорожного транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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