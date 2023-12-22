Музей железных дорог России 27 и 28 января расскажет посетителям о блокаде Ленинграда

На тематических экскурсиях, который пройдут в музее 27 и 28 января, посетители увидят поезда военного времени.

Музей железных дорог России приглашает петербуржцев на тематические выходные, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

На тематических экскурсиях, который пройдут в музее 27 и 28 января, посетители увидят поезда военного времени. В экспозицию вошли паровозы серии Э, паровоз Ов-6640 и бронеплощадки. Кроме того, горожане побывают в вагоне "Аптека-перевязочная", узнают, что такое "живая блокировка".

В воскресенье, 28 января, в музее состоится лекция-прогулка по музею. Посетителям расскажут о роли железных дорог в снятии блокады Ленинграда и объяснят, как работал транспорт в 1941-1945 годах. Кроме того, гости узнают о том, какое значение для страны имела операция "Искра". Также им расскажут о строительстве Дороги Победы.

Тематические экскурсии пройдут 27 и 28 января, начало в 12:00, 14:00 и 16:00. Лекция-прогулка состоится 28 января, начало в 13:00.

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Фото: Telegram / Официальный канал Октябрьской железной дороги