Расписание пригородных поездов на мартовских праздниках изменится

7 марта движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы; 8 и 9 марта электрички будут курсировать по графику субботы.

В период с 7 по 10 марта изменится расписание движения электричек в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

В четверг, 7 марта, движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы; 8 и 9 марта электрички будут курсировать по графику субботы, а 10 марта – по графику воскресенья.

Планируется отменить 7 марта два поезда: № 6379/6380 на участке Кириши – Будогощь (прибытие в Кириши в 15:21); № 6135 на участке Будогощь – Кириши (отправление от станции Кириши в 17:15).

В пятницу, 8 марта, выпустят дополнительные электропоезда: № 7406 Ладожский вокзал, 18:51, – Тихвин, 22:07; № 6052 Ладожский вокзал, 18:10, – Будогощь, 20:23; № 6379/6380 Московский вокзал, 12:36, – Кириши, 15:21, – Будогощь, 16:13 (на участке Кириши – Будогощь); № 6135 Будогощь, 16:44, – Кириши, 17:15, – Ладожский вокзал, 19:30 (на участке Будогощь – Кириши).



В субботу, 9 марта, не будет курсировать поезд № 6053/6015, следующий от Бабаево на Ладожский вокзал.

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Фото: Telegram / Официальный канал Октябрьской железной дороги