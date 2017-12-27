В Кировске открывают музей-панораму "Прорыв"

К юбилею прорыва блокады Ленинграда здесь подготовили масштабную трёхмерную диораму.

К юбилею прорыва блокады Ленинграда в Кировске подготовили масштабную трёхмерную диораму. Посетители площадки смогут узнать о главных сражениях тех лет, с помощью диорамы, на которой разместились два настоящих советских танка, немецкий истребитель "Юнкерс" и три десятка скульптур.

Особенно внимательно художники из команды "Невский баталист" подошли к изображению воинов. Специалисты пытались максимально отразить эмоции на лицах солдат, отыскали достоверную форму, покупая её в том числе на блошиных рынках. Экспозиция разместилась на 700 квадратных метрах.

Обещают, что зрителей ждёт эффект присутствия. Для этого художники создали огромное панно 10 метров в высоту и 35 в длину. Говорят, такого в России раньше не делали.

Сегодня состоялось техническое открытие, на которое приезжал президент России Владимир Путин.

Открытие экспозиции "Прорыв" состоится 27 января, отметили в пресс-службе Ленобласти.

Видео: YouTube / Невский Баталист

Фото: ВКонтакте / Ладога. Кировский район