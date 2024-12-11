Музею искусства Санкт‑Петербурга ХХ-ХХI веков предоставили здание на канале Грибоедова

Ранее из-за нехватки площадей музей не мог создать современные фондохранилища и постоянную экспозицию для широкой публики.

Филиал Центрального выставочного зала "Манеж" значительно расширился. Музею искусства Санкт‑Петербурга ХХ-ХХI веков предоставили здание площадью 2865 "квадратов" на канале Грибоедова по соседству с существующими помещениями музея. Такой информацией с горожанами поделились в Смольном.

Музей искусства Санкт‑Петербурга ХХ-ХХI веков был создан в марте 1990 года как филиал ЦВЗ "Манеж". В его фондах представлены работы различных художественных направлений и стилей с 1920-х годов до наших дней. В 2023 году собрание музея пополнилось коллекцией Региональной общественной организации "Товарищество "Свободная культура"" (Арт-центр "Пушкинская 10") и сейчас насчитывает более 12 тысяч предметов искусства.

Ранее из-за нехватки площадей музей не мог создать современные фондохранилища и постоянную экспозицию для широкой публики.

Новая жизнь вскоре начнется и для трёхэтажного здания, построенного в стиле позднего классицизма – памятника культурного наследия регионального значения "Дом Алафузовой Л.А. с двумя служебными флигелями и каретником".

Фото: Википедия (Александр Сухарников)