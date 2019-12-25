Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе в РФ пока не снижается. Он рассказал об этом на селекторном совещании с субъектами.
Мурашко отметил, что в регионах, которые эффективно используют коронавирусные ограничения, эпидемиологическая ситуация более контролируема.
Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Ранее Мурашко сообщил об уменьшении уровня заболеваемости коронавирусом весной.
Фото: Минздрав РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все