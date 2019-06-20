  1. Главная
Мурашко: зарплата врача должна быть почти в два раза выше средней по региону
Глава Минздрава рассказал о мерах государственной поддержки медиков в стране.

Заработная плата врача должна быть почти в два раза выше средней оплаты труда по региону. Соответствующее заявление сделал российским министр по здравоохранению Михаил Мурашко, выступая с лекцией в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Чиновник из федерального правительства указал, что в первичном звене страны уже действуют определенные меры поддержки профессионалов отрасли, включая выплаты за выявление онкологических заболеваний.  Объемы выделяемых государством денежных средств на заработную плату медработников в системе обязательного медицинского страхования ежегодно увеличиваются. Дополнительно работают программы по предоставлению жилья медицинским работникам в местах, где требуется квалифицированный персонал. 

За последние пять лет объем фонда обязательного медицинского страхования увеличился в два раза... Поэтому мы идем по поручению президента, у врачей заработная плата от средней по экономике субъекта должна быть двойная практически, у медсестры - соответствующая среднему уровню заработной платы по экономике.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

