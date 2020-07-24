Он отметил, что медики в России круглосуточно борются за каждую жизнь.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что летальность от коронавируса в России составила 1,62%. Заявление он сделал на третьем совещании министров здравоохранения государств - членов ШОС в формате видеоконференции.

Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что медики в России круглосуточно борются за каждую жизнь. По его словам, в России около 1,5 миллиона медиков прошли обучение по оказанию помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19.

Видео: Правительство России