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Мурашко сообщил, что летальность от коронавируса в России составила 1,62%

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Он отметил, что медики в России круглосуточно борются за каждую жизнь.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что летальность от коронавируса в России составила 1,62%. Заявление он сделал на третьем совещании министров здравоохранения государств - членов ШОС в формате видеоконференции.

Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что медики в России круглосуточно борются за каждую жизнь. По его словам, в России около 1,5 миллиона медиков прошли обучение по оказанию помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Мурашко назвал время вакцинации людей из групп риска от COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: минздрав, мурашко, смертность от коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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