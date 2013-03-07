Мурашко: почти 300 миллиардов рублей потратили из системы ОМС на пациентов с COVID-19

Глава Минздрава рассказал о расходах по лечению коронавирусных больных в стационарах.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что почти 300 миллиардов рублей государство потратило из системы ОМС (обязаельного медицинского страхования) на стационарных пациентов с COVID-19 за первые семь месяцев 2021 года. Такое заявление специалист сделал в рамках выступления на форуме пациентоориентированных инноваций "Сообщество за новую медицину". По словам чиновника, общие расходы по данной статье представляют из себя серьезный вызов для финансового обеспечения.

Если смотреть на общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр заметил, что год назад медики говорили о том, что не обладают лекарственными ресурсами для профилактики тяжелого протекания заболевания или смертности, но сейчас врачи имеют в своем арсенале вакцины от ковида.

Глава Минздрава: высокий риск жизни и здоровью после COVID-19 сохраняется полгода.

Фото и видео: YouTube / Всероссийский союз пациентов