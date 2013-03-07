Глава Минздрава: высокий риск жизни и здоровью после COVID-19 сохраняется полгода

Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного заболевания с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он выступил на форуме пациент-ориентированных инноваций. Специалист рекомендовал людям, которые перенесли ковид, пройти углубленную диспансеризацию.
После такого заболевания, в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Эксперт подчеркнул, что в рамках углубленной диспансеризации населения врачи проводят необходимые мероприятия, позволяющие выявить все возможные риски, а также заняться профилактикой различных заболеваний.
ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V".
Фото и видео: YouTube / Всероссийский союз пациентов
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