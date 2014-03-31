Маршрут состоит из 12 точек.

Мультимедийный проект "Блокадные маршруты" представят в Петербурге 8 сентября. Событие приурочено к 80-летию со дня начала осады Ленинграда.

Как рассказали Piter.tv организаторы, "маршруты" – это 12 точек на карте города, среди которых три инсталляции и девять информационных стендов. Одна из них – это площадка у Капеллы, где установлена масштабная инсталляция весом более 1,5 тонн из стекла и металла с изображением образа жителя блокадного Ленинграда.

Наблюдение за порталами обогатят технологии виртуальной реальности, академическая и электронная музыка.

В день начала блокады Ленинграда в Петербурге планируется ряд мероприятий – откроют стелу памяти животных, погибших в блокаду, пройдет минута молчания, а также состоится общегражданская инициатива: имена погибших ленинградцев прочтут на 115 петербургских площадках. Организаторы сообщают, что это рекордное количество площадок, которые решили принять участие за четыре года существования проекта.

Фото (архив): Piter.tv